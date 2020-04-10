تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا فى سلك الأطباء فى مالى

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أعلن اتحاد الأطباء فى جمهورية مالى، اليوم الجمعة، اصابة 4 أطباء بفيروس كورونا المستجد ليصل بذلك عدد الاصابات فى مالى 78 شخصا، ونقلت وكالة الأنباء المالية ، اليوم الجمعة ، عن اتحاد الأطباء أن المصابين هم طبيبان وصيدلانى وقابلة.

ودعا الاتحاد الأطباء الماليين، الى الامتثال الصارم لتوصيات وزارة الصحة ، مؤكدا أن الطبيب يجب أن يكون مثالا ونموذجًا يحتذي.

وكانت وزارة الصحة فى مالى، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 19 حالة جديدة من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقررت الحكومة المالية أمس، تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالى إبراهيم بوبكر كيتا، قد أعلن فى مارس الماضى حالة الطوارئ الصحية فى البلاد ، كما أعلن حظر التجول فى السادس والعشرين من نفس الشهر.