باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل..السعودية وروسيا يتفقان على تخفيض إنتاج النفط 23%..خروج رئيس وزراء بريطانيا من العناية المركزة..أمريكا تسجل 427460 إصابة بكورونا..ووفيات تركيا تصل لـ 908

وكالات

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

السعودية وروسيا يتفقان على تخفيض إنتاج النفط 23%

قال مصدر لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن كل من السعودية وروسيا ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون ب/ي

فيما قال وزير النفط الإيراني، بدءا من يناير 2021، سينخفض الإنتاج 6 ملايين ب/ي؛ خفض 10 ملايين ب/ي هو لمايو ويونيو 2020 فحسب؛ ومن يوليو إلى نهاية 2020 خفض 8 ملايين ب/ي



أوبك

كندا ترفع التجميد عن التصاريح الجديدة لتصدير الأسلحة للسعودية

قالت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، إن كندا قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرض لانتقادات حادة قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة جنرال دايناميكس للرياض.

وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب تشامبين في بيان، إن "تحسينات مهمة" على العقد ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات.



أسلحة - أرشيفية

الحكومة الأردنية تؤكد عدم وجود بؤر لفيروس كورونا فى البلاد

أكدت الحكومة الأردنية عدم وجود أى بؤرة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، إن مسألة إغلاق المطارات ليست في الأردن فقط بل هي مسألة عالمية، وإن فتحها قد تحتاج لأسابيع ، مشيراً إلى أن هناك مشكلة في التنقل بين المدن في الخارج، حيث قامت العديد من الدول بعزل مدن عن مدن أخرى وبعضها بها مطارات.

الإمارات تمدد إغلاق المساجد ودور العبادة حتى اشعار آخر

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة حتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، جاء القرار.. حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.. وبالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية في الدولة.



تفشى كورونا فى دول العالم

برنامج الأغذية العالمى يخفض المساعدات لمناطق الحوثيين باليمن

قال برنامج الأغذية العالمى، اليوم الخميس، إنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف أبريل بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف من أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات.

خروج بوريس جونسون من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا

خرج بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل منذ قليل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية"رويترز"، قال متحدث "نُقل رئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى) حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه".



جونسون

المراكز الأمريكية: الإصابات بكورونا تصل 427460 والوفيات 14696

أفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 427460 بزيادة 32449 حالة عن بياناتها السابقة وقالت إن عدد الوفيات ارتفع 1924 ليصل إلى 14696

بريطانيا: الوباء لم يصل لذروته ومن السابق لأوانه رفع الإجراءات

قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا لم تصل بعد إلى ذروة وباء فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.

وأضاف للصحفيين، أن الخبراء مازالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.



تفشى فيروس كورونا فى دول العالم

زيادة وفيات كورونا فى بريطانيا 881 إلى 7978

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، إن عدد وفيات فيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس 881 إلى 7978

تركيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 908 وتسجيل 4056 حالة إصابة جديدة

قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة بينما توفيت 96 حالة بما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.



وفيات فيروس كورونا فى نيويورك

فرنسا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى المستشفيات ودور المسنين لـ 12210

أعلنت فرنسا أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين ارتفع إلى 12210 أشخاص، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.