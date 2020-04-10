السفيرة الأمريكية لدى الكويت: سنزوّد الكويت بتكنولوجيا مطوّرة لمكافحة كورونا

أ ش أ

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي أن الولايات المتحدة ستزود الكويت بتكنولوجيا جديدة للرعاية الصحية، يتم تطويرها في الولايات المتحدة حاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت رومانوسكي - في تصريح صحفي اليوم /الجمعة/ - أنها بحثت مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا المتعلقة بالمنطقة، وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الكويت تعد شريكا قويا للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بتقليل ووقف انتشار الفيروس فيها، كما نقدر للغاية الصداقة الفريدة التي نتمتع بها مع الحكومة الكويتية، والتي تسمح لنا بإجراء هذه المحادثات المتكررة والمفتوحة.

وأعرب عن تطلعها إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الكويتية بشأن القضايا التي تهم البلدين الصديقين خلال فترة وجودها كسفيرة لبلادها، مشيرة إلى أن السفارة الأمريكية تقوم بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الكويتية، بشأن رفاهية المواطنين الأمريكيين في الكويت، والمواطنين الكويتيين في الولايات المتحدة.