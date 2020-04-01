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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين.. والحصيلة ترتفع لـ 134" تحديث"

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:32 ص
15 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين.. والحصيلة ترتفع لـ 134" تحديث" كورونا
كتب أحمد جمعة - سمير حسنى

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كشف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء ، عن إصابة ١٥ فلسطينيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع عدد المصابين إلى ١٣٤ مصابا ، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز الإخبارية قبل قليل .

وأعلن ملحم خلال الايجاز الصحفي الذي عقد في رام الله، أنّنا "نمنا على اصابتين في غزة وأفقنا على 15 اصابة في الضفة الغربية، ليرتفع عدد الاصابات في فلسطين الي 134.

وأضاف ملحم، أن الإصابات هم من عمال يعملون في مستوطنة "عطروت"، مؤكدا أن جميع فحوصات العائدين الثلاثاء من الأردن جاءت سلبية وعادوا لمنازلهم لقضاء فترة الحجر المنزلى.

 

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى قطاع غزة، حيث أوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، أن الإصابتين الجديدتين لسيدتين ستينيتين من مدينة رفح كانتا فى الحجر الصحى.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة صباح أمس الثلاثاء، أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض، حيث تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.

وقال: "بذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" عينة غير مصابة"، مشيرا إلى انهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين في رفح يرتفع عدد المصابين في غزة إلى 11 إصابة، والعدد الاجمالي في فلسطين إلى 119 إصابة تماثلت منهما 18 للشفاء.

 


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