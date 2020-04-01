صور.. اضبط مخالفة.. ازدحام بمكتب بريد طحلة ببنها رغم التحذيرات من كورونا

القليوبية - نيفين طه

شهد مكتب بريد طحلة ببنها بمحافظة القليوبية، ازدحام شديد من قبل المواطنين الذين توافدوا على مكتب البريد لصرف المعاشات المقررة لهم دون الأخذ بالأعتبار التحذيرات الشديدة من عدم الاختلاط والازدحام حرصا على سلامتهم .

وقالت إحدى السيدات أنها جاء ت لصرف المعاش المقرر لها لشراء متطلبات أسرتها ، وأن ذلك الازدحام منذ الصباح ، حيث يتم الدخول بنظام الدور وكل مواطن بشكل فردى، إلا أن المنتظرين لصرف المعاش يقفون بشكل مزدحم رغم تنظيم عدد منهم طابور لدخول بشكل فردى .

فيما اتخذت محافظة القليوبية، عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

زحام المواطنين لصرف معاشاتهم