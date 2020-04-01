اليوم السابع
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دورات تدريبية Online بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:27 م
دورات تدريبية Online بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، دورات تدريبية Online لأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة وفقاً لمصفوفة البرامج المعلنة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، لتيسير إجراءات الترقي العلمي والوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وصرح الدكتور وليد علي خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم بأنه سيتم عقد الدورات التدريبية Online  لأعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة وفقاً لمصفوفة البرامج المعلنة ويتم انعقاد الدورات التدريبية Online اعتباراً من يوم 4/4/2020 .

وأضاف أن مدة البرنامج تستمر 3 أيام من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً وأنه في حالة فقد التواصل مع المدرب ليوم واحد فقط يصبح اليوم لاغياً ويتم تعويضه لاحقاً وفي حالة تكرار فقد الاتصال أو الانسحاب من البرنامج يتم إلغاء البرنامج وعدم احتسابه لافتا  إلى أن الدورات المجانية تمنح لأعضاء هية التدريس والهيئة المعاونة ممن هم على رأس العمل حالياً مؤكداً أن الاشتراك بالبرنامج يعد بمثابة تعهد على عضو هيئة التدريس بتسليم استمارة التقدم للبرنامج موثقة من الكلية لإثبات قيد العمل فور العودة للعمل بشكل طبيعي .

وأكد الدكتور وليد علي خليل أن الحجز في برامج شهر إبريل يتم من خلال البريد الإلكتروني ( fldc@fayoum.edu.eg ) على اعتباره وثيقة رسمية للتسجيل وأنه يتم مراسلة المتدربين من قبل إدارة المركز على بريدهم الإلكتروني لتأكيد تسجيلهم بالبرنامج التدريبي وإرسال اللينك الخاص الذي يسمح لهم بالدخول إلى البرنامج لمتابعة التدريب عبر منصة Zoom مؤكداً على أن الحضور طوال مدة البرنامج والمشاركة الفعالة والمناقشات وتقييم مدرب البرنامج ضمن شروط اجتياز البرنامج .

 

 


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جامعة الفيوم

مكافحة كورونا

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