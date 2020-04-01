اليوم السابع
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تضامن الغربية تُنقذ مسنين بلا مأوى بعد افتراشهما للشارع

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:00 م
تضامن الغربية تُنقذ مسنين بلا مأوى بعد افتراشهما للشارع انقاذ احد المسنين بلا مآوى بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد ابوالمجد مدير الإدارة، تحت إشراف امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، فى انقاذ مسنين بلا مأموي بعد افتراشهما الشارع فى البرد، وتم إيداعهما لدور رعاية المسنين.

كانت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، قد وجهت بتكثيف الحملات المستمرة  بالشوارع وعمل مسح شامل للمحافظة للبحث عن المواطنين بلا مآوي وانقاذهم من التشرد.

وقام فريق التدخل السريع بالمديرية برئاسة الدكتور خالد المجد وأثناء المسح من قبل رئيس فريق التدخل تم العثور على المواطن م.ا.ا" يبلغ من  70 سنة ويحمل بطاقة رقم قومى ولظروف خاصة حضر إلى مسقط رأسه ببسيون ولم يجد مكان غير الشارع للبقاء فيه وتم إيداعه دار المسنين والعجزة.

كما تم إجراء مسح بنطاق مركز المحله الكبرى وتم التعامل مع 7 حالات منهم 5 حالات تسول وحالة لسيدة تعانى من مرض نفسي، كما تم المرور بنطاق مسجد  قادوس بمنطقة المشحمة بالمحلة، وتبين وجود مواطن مسن بلا مآوى وتم اقناعه بالإيداع بدار المسنين والعجزه.

من ناحية آخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر برقم 77 فى 1 أبريل 2020، قرار امانى النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بقيد الجمعية الخيرية لرعاية المرضى ببرما مركز طنطا، وجاء فى القرار بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019 ولائحته التنفيذيه، وعلى مذكرة اداره الجمعيات بالمديرية بتاريخ 11/ 2/2020بشأن إجراءات قيد الجمعية الخيرية لرعاية المرضى ببرما  مركز طنطا فقد تقرر قيد الجمعية طبقا لأحكام القانون تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم 2172 بتاريخ 11/2/2020، وعنوان المقر حي اللاشي – برما – مركز طنطا، وميدان العمل، خدمات صحية، خدمات اجتماعية، والنطاق الجغرافي لها على مستوى المحافظة وتدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 5اعضاء وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهي فى 30يونيو من العام التالى، وحل الجمعية وأيلوله المال إلى الجمعية لشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمديه ببرما.

من ناحية آخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بشأن تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنظيم الأسرة طنطا ثان .

بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 2020/2/16 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 2019/9/24 ، والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى كالآتي.

 

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اخبار مصرية

مسنين بلا مآوى

وكيل تضامن الغربية

دار رعاية المسنين بطنطا

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