اليوم السابع
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الأربعاء، 01 أبريل 2020 03:14 م
خالد صلاح
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إيران تخضع 65 مليون شخص لفحص كورونا وسط سلسلة تدابير اقتصادية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 02:03 م
إيران تخضع 65 مليون شخص لفحص كورونا وسط سلسلة تدابير اقتصادية تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
طهران (أ ش أ)

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أعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبى الايرانى على رضا رئيسى ان اكثر من 65 مليون شخص فى البلاد قد خضعوا للفحص المبدئى للاصابة بفيروس كورونا فى اطار التعبئة الوطنية لمواجهة الفيروس، وقال رئيسي في تصريح له الثلاثاء -أوردته وكالة انباء //ايرنا// الايرانية - انه حتى الان تم اجراء الفحص المبدئي لاكثر من 65 مليون شخص في اطار هذا المشروع، من ضمنهم اكثر من 54 مليونا و 400 الف من قبل الوحدات الصحية والعلاجية و 11 مليونا بواسطة المنظومة salamat.gov.ir .

يذكر ان احدث احصائية في البلاد تشير إلى إصابة 44 الفا و 606 اشخاص حتى الان بصورة مؤكدة بهذا الفيروس، توفي منهم 2898 فيما تعافى 14 الفا و 565 آخرون.

وفي تطور آخر، اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن اتخاذ عدة اجراءات مهمة لدعم الاعمال المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" انه تم في البنك المركزي يوم الثلاثاء اتخاذ عدة قرارات مهمة.
وأضاف: فيما يتعلق بسياسة الاعتمادات فقد تم تحديد البنوك وآلية دعم المشروع الضخم المتمثل بتوفير اعتماد بقيمة 75 تريليون "تومان" (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) لدعم الاعمال الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا بهدف استمرار عمل العمال في الوحدات الاقتصادية. 

وعن دعم الصناعة، أكد ايجاد وحدة مراقبة في البنك المركزي لتعميق وتطوير سلسلة التأمين المالي لانتاج السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وتنمية عمليات السوق المفتوحة، لفت محافظ البنك المركزي إلى انه تمت المصادقة على اسلوب عقود اعادة الشراء (Repo) وعقود الشراء العكسي (Repo-Reverse) والتي تنفذ للمرة الاولى في ايران.
وفي مجال سياسة العملة الصعبة، تم التخطيط لتوفير العملة الصعبة للسلع الاساسية عبر اساليب وقنوات متاحة للبنك المركزي والقطاع الخاص، وجرى التاكيد على ضرورة استمرار مسيرة الادارة العلمية ومن دون توتر للسوق.

واعرب همتي عن امله أن تساعد هذه الاجراءات في استمرار الاستقرار الاقتصادي وتوفير الارضية لمسار النمو الاقتصادي في البلاد.


ايران

كورونا

فيروس كورونا

الصحه الايرانيه

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