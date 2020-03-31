مصرع 19 شخصا بسبب حرائق الغابات جنوب غربى الصين

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لقى 19 شخصا مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء وعامل مزرعة غابات محلى قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا فى النيران بسبب تغير مفاجئ فى اتجاه الرياح فجر اليوم بالتوقيت المحلى.

وأضافت السلطات، أن الدخان الكثيف انتشر بكثافة فى مدينة "شيتشانج" بالمقاطعة إثر اندلاع حرائق غابات، موضحة أن النيران شبت فى مزرعة محلية الساعة 3:51 مساء أمس بالتوقيت المحلى وامتدت بسرعة إلى جبال قريبة جراء الرياح القوية.

وتابعت السلطات، أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استخدمت الطائرات المسيرة لمراقبة تطور الحريق.