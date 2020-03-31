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مدينة الطود بالأقصر تطلق حملة تعقيم للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا.. صور

الثلاثاء، 31 مارس 2020 01:08 م
مدينة الطود بالأقصر تطلق حملة تعقيم للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا.. صور حملات رش وتعقيم مكثفة بمدينة الطود
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، من حملاتها برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى ورؤساء القرى بالوحدات المحلية لمركز ومدينة الطود لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين فى أية تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز وبمشاركة الشباب بمركز الطود، بحملة تطهير وتعقيم بقرية الطود غرب، استهدفت الحملة عدد من الطرق والشوارع بنجوع الجسور والطراخين، كما استهدفت الحملة أيضاً عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بقرية العديسات بحرى برئاسة محمد حسن على حسين رئيس القرية بتطهير وتعقيم منطقتى العديسات بحرى وأم غرباب، كما قاد عبد المنعم درويش رئيس الحملة الميكانيكية حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بمنطقتى الحسينات وأبو جوهر.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، حملات التطهير والتعقيم للمدن والقرى والنجوع والعزب والمشايخ والنواحى بمركز ومدينة الطود والمنشآت الحكومية بالمركز لمجابهة فيروس كورونا المستجد، فى حين قامت الإدارة الزراعية بالطود قسم الآفات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، حملة تطهير وتعقيم استهدفت عدد من المنشآت الحكومية بمركز الطود، والتى تضمنت تعقيم وتطهير:- (مبنى الإدارة الصحية ومبنى إدارة الشئون الاجتماعية ومبنى إدارة الشباب والرياضة ومبنى الإدارة التعليمية ومبنى مجمع الخدمات القوى العاملة والتموين والطرق والزراعة، والمركز التكنولوجى بالطود)، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية، وأيضاً مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومقر وحدة حماية الطفل بالطود، كما استهدفت الحملة مساكن الأولى بالرعاية بمدينه الطود.

 

1 مدينة الطود تطلق أكبر حملة للتعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا
مدينة الطود تطلق أكبر حملة للتعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت ضد فيروس كورونا

 

أعمال رش وتعقيم الشوارع ضد كورونا بالطود
أعمال رش وتعقيم الشوارع ضد كورونا بالطود

 

حملات مدينة الطود اليومية لمكافحة فيروس كورونا
حملات مدينة الطود اليومية لمكافحة فيروس كورونا

 


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