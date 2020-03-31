محافظ المنيا : تجهيز 89 منفذا إضافيا لصرف المعاشات

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن فتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتباراً من تاريخ الأربعاء الموافق 1 /4/ 2020، بهدف منح الازدحام او التجمعات امام مكاتب البريد، ضمن خطه المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إنه تم تجهيز المنافذ الإضافية ل89 مكتب بريد على مستوى مراكز المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال القيام باعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد

وأضاف المحافظ، ان كافة المراكز بجميع المدن المحافظة تم اختيار المنفذ الإضافى له، ففى مركز ابوقرقاص يوجد 16 مكتب بريد تم اختيار 16 منفذ إضافى للمركز وجميع القرى التابعة له، وفى المنيا يوجد 29 مكتب بريد تم اختيار 29 منفذ إضافى وجميع القرى التابعة له، ويتم تطبيق تلك الإجراءات على باقى مراكز المحافظة التسعة، وذلك تسهيلا لعملية الانتقال للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه كلف الدكتور محمد محمود ابوزيد بمتابعة استعدادات مراكز الشباب وتجهيزها لأعمال الصرف، حيث تابع أمس تجهيزات مركز شباب القيس لصرف المعاشات كمنفذ إضافى للبريد بالقرية، كما انهت جميع الوحدات المحلية تجهيز المدارس ومراكز الشباب لصرف المعاشات.

وأوضح المحافظ، أن الهيئة القومية للبريد قامت بإعداد حصر للمناطق والمراكز ذات الكثافات العالية فى صرف المعاشات وتم فتح اماكن اخرى بديله (مراكز شباب – مدارس) بها للتيسير والتسهيل على المواطنين ومنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد وحمايتهم والحفاظ عليهم وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتى اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت أنه منعاً للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات البنوك غدا الأول من أبريل، وذلك طبقاً لجدول الصرف الاتى بمكاتب البريد:

1- أقل من 1000 جنيه يتم الصرف أيام الأربعاء والخميس والسبت الموافقة 1 و2 و4 أبريل.

2- من 1000 إلى 2000 جنيه، يتم الصرف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقة 5 و6 و7 أبريل.

3- أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومى الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل.

4- من لم يصرف فى أيامه المحددة، يتم الصرف اعتباراً من الأحد 12 أبريل.

5- السماح باستخدام كافة البطاقات المتوقفة خلال الأشهر الثلاث القادمة.

والسيستم سوف يعمل طبقاً للمواعيد السابقة الذكر فقط.