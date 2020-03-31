اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بأكتوبر للوقوف على أسعار الخضروات والفاكهة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:34 م
محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بأكتوبر للوقوف على أسعار الخضروات والفاكهة محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بأكتوبر
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر للوقوف على أسعار الخضروات والفاكهة، موجها بعدم المغالاة فى الأسعار والوقوف بجانب المواطنين نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.
 
 
رافق المحافظ خلال جولته بسوق الجملة، اللواء علاء بدران السكرتير العام ويحيى فايد رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة، وذلك للمتابعة على الأسواق والسلع المتوفرة بها.
 
 
فى سياق أخر، منعت أجهزة محافظة الجيزة، عددا من الأسوق الأسبوعية التى تقام بشكل دورى اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع الأسواق الأسبوعية.
 
 
ومنعت أجهزة مركز ومدينة أطفيح سوق الثلاثاء بقرية صول باطفيح، كما منعت مدينة البدرشين برئاسة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين استعدادات سوق الأربعاء بالبدرشين للوقاية من انتشار ڤيروس كورونا، كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
 
وفى حى العمرانية، تم منع إقامة سوق الجملة بشارع الدكتور، كما تم منع إقامة سوق الثلاثاء بشارع عدوى سليم، من خلال تحت إشراف محمد نور رئيس الحى وبالتعاون مع شرطة المرافق.
 
 
وتم فض سوق الثلاثاء بذات الكوم بمركز ومدينة منشأة القناطر، تحسبا من انتشار فيرس كورونا المستجد تحت اشراف رئيس وحدة برقاش، كما تم فض سويقة الاربعين بالمناشى البلد قبل انعقادها.
 
 
وفى السياق، تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية.
 
محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بأكتوبر
محافظ الجيزة يتفقد سوق الجملة بأكتوبر

 


سوق الجملة

سوق الخضر

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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