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شاهد.. حفل زفاف نهارى بـ"التنورة" فى أحد شوارع دمياط يتحدى إجراءات كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 05:14 م
شاهد.. حفل زفاف نهارى بـ"التنورة" فى أحد شوارع دمياط يتحدى إجراءات كورونا
دمياط - عبده عبد البارى

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شهدت منطقة الشهابية بمدينة دمياط وتحديدا شارع أبو الوفا حفل زفاف أقيم فى وقت الظهيرة وسط تجمع العشرات من الأهل والأقارب والجيران بالشارع. 

وأحيى حفل الزفاف إحدى الفرق الشعبية فى الشارع وسط أصوات صاخبة من دقات الطبول والدق والمزمار ورقصة التنورة على الرغم من التحذيرات بعدم التجمع خشية انتقال عدوى فيروس كورونا. 

وتحدّى العرسان وأقاربهم  خطر فيروس كورونا، الذي أزهق ارواح المئات حول العالم ونظموا الحفل فى الشارع وسط تصفيق ورقص من الحاضرين. 
 
وأوضح الفيديو الذى حصل عليه "اليوم السابع" الزفة فى وضح النهار وأداء العروسين رقصتهما بعيدا عن بعض. 
 
كما أدى راقص التنورة فقرته التى لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين. 
 
يذكر أن هذا الحفل يعد الثانى خلال أيام قليلة بعد أن شهدت قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط  الخميس الماضى حفل زفاف فى الشارع هربا من قرار رئيس الوزراء المصري بإلغاء كافة الفعاليات التي تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وسرادقات العزاء ودور المناسبات وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا .
 
وتحايل العروسان على قرار حظر التجوال بعد السابعة مساءً بإقامة حفل زفافهما أمام منزل العروس بقرية البصارطة وتم دعوة الاهل والأقارب لحضور حفل الزفاف الذى إقتصر على الزفة الدمياطى الشهيرة. 
 
جدير بالذكر أن قوات الشرطة فضت حفل زفاف منذ يومين فى إحدى القاعات المجاورة لمديرية أمن دمياط. 
 
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء المصري بإلغاء كافة الفعاليات التي تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وسرادقات العزاء ودور المناسبات وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا .
 

 


محافظه دمياط

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