ماجد تمراز

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الأمريكية دفعت للسجناء مبالغ مالية، مقابل حفر قبور جماعية للمتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إطلاق سراح 900 سجين من سجون المدينة منذ الأمس خوفا من تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19 بين السجناء، كان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، قال فى وقت سابق إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.