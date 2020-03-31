أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الأمريكية دفعت للسجناء مبالغ مالية، مقابل حفر قبور جماعية للمتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلن بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إطلاق سراح 900 سجين من سجون المدينة منذ الأمس خوفا من تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19 بين السجناء، كان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، قال فى وقت سابق إن هناك 14776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 131 حالة.
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقة كوارث كبرى فى ولاية بنسلفانيا، وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا، وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن التمويل الفيدرالي سيكون متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك في إطار التدابيرالحمائية الطارئة بما في ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.
وفي هذا الصدد، كلف بيت جينور المسئول بوكالة الإدارة الفيدرالية الطارئة بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، ماريان تييرتي كمنسقة فيدرالية لعمليات التعافى للمناطق المتضررة في بنسلفانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة