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تعافى 9 حالات فى المغرب من وباء كورونا والإجمالى 24 حالة

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:50 م
تعافى 9 حالات فى المغرب من وباء كورونا والإجمالى 24 حالة تحليلات كورونا
كتب مصطفى عنبر

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وصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 24 حالة حتى السادسة من مساء اليوم، بعدما سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" بلغ 36 حالة، عقب تسجيل 3 حالات إضافية جديدة.

 

وأعلنت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 602.

 

وأضافت الوزارة ذاتها، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2298 منذ بداية انتشار الفيروس الجديد بالبلاد.

 

 


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corona news

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