اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:21 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 31 مارس 2020 07:05 م
إيطاليا تسجل 837 وفاة و4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4053 إصابة جديدة بفيروس كورونا و837 حالة وفاة بسبب الفيروس، فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلى،  فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن عدد المتوفين فى إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية 837 حالة ليصل إلى 12428، فيما بلغ المعدل اليومى الأخير 812 حالة.

وذكر بوريلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بكورونا في البلاد ارتفعت 4053 حالة لتصل إلى 105792، مشيرا إلى أن إيطاليا سجلت 5974 إصابة جديدة يوم السبت و5217 الأحد و4050 أمس الاثنين.  


ايطاليا

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وفيات كورونا

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