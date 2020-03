هربوا من المطار.. غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامى 14 يومًا.. فيديو

ساد حالة من الغضب بين أوكرانيين عائدون من إندونيسيا يقدر عددهم 238 شخصا، حيث اكتشفوا عند وصولهم إلى مطار كييف أنهم سيضطرون إلى الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا في فنادق خاصة مجهزة لذلك الغرض، حيث سيبحث الأطباء عن شبهات أو علامات حول إذا كان أحد منهم مصابا بفيروس كورونا.

Hundreds of tourists smash out of #Kiev airport ✈️ after refusing to enter coronavirus #quarantinehttps://t.co/w96O5xlG6u

The 238 Ukrainians had arrived at the airport after being stranded in #Vietnam#Ukraine #coronavirus

@ZelenskyyUa 👎 pic.twitter.com/DVGlg5AfwO