هربوا من المطار.. غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامى 14 يومًا.. فيديو

كتب هيثم سلامة

ساد حالة من الغضب بين أوكرانيين عائدون من إندونيسيا يقدر عددهم 238 شخصا، حيث اكتشفوا عند وصولهم إلى مطار كييف أنهم سيضطرون إلى الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا في فنادق خاصة مجهزة لذلك الغرض، حيث سيبحث الأطباء عن شبهات أو علامات حول إذا كان أحد منهم مصابا بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية، أن بعضهم كان يعقد أنه سيتعين عليهم إجراء الحجر الصحي في منزله، إلا أن تلك الإجراءات الاحترازية قد تغيرت، حينما استقلوا الطائرة حيث اتخذت الحكومة الأوكرانية قرارا آخر بالحجر الطبي بالفنادق بلاد عن المنزل لأنه لم يكن فعالاً، خصوصا مع تزايد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير، أن الأوكرانيون الذين تم إجلاؤهم من فيتنام رفضوا الحجر الصحي، حيث تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على السوشيال ميديا، أنهم كسروا أبواب مبنى المطار وفروا إلى الخارج .

ولكن مع مرسوم الحكومة الجديد، أصبح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إندونيسيا أول مجموعة من الأوكرانيين العائدين يتم وضعهم تحت المراقبة الإلزامية.

احتج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ورفضوا التوقيع على مذكرة التي كانت مطلوبة للخروج من الطائرة، حتى هرب البعض منهم.، ومع ذلك سيوضع معظمهم في الفنادق تحت المراقبة، ويخضعوا إلى اختبارًا فيروس كورونا، إذا أعطى نتيجة سلبية، سيتم إطلاق سراح الفرد إلى المنزل لعزل نفسه.