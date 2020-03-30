اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هربوا من المطار.. غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامى 14 يومًا.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 10:27 م
هربوا من المطار.. غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامى 14 يومًا.. فيديو هروب الأوكرانيين من المطار
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساد حالة من الغضب بين أوكرانيين عائدون من إندونيسيا يقدر عددهم 238 شخصا، حيث اكتشفوا عند وصولهم إلى مطار كييف أنهم سيضطرون إلى الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا في فنادق خاصة مجهزة لذلك الغرض، حيث سيبحث الأطباء عن شبهات أو علامات حول إذا كان أحد منهم مصابا بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية، أن بعضهم كان يعقد أنه سيتعين عليهم إجراء الحجر الصحي في منزله، إلا أن تلك الإجراءات الاحترازية قد تغيرت، حينما استقلوا الطائرة حيث اتخذت الحكومة الأوكرانية قرارا آخر بالحجر الطبي بالفنادق بلاد عن المنزل لأنه لم يكن فعالاً، خصوصا مع تزايد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة بفيروس كورونا.

غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا (1)

وأشار التقرير، أن الأوكرانيون الذين تم إجلاؤهم من فيتنام رفضوا الحجر الصحي، حيث تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على السوشيال ميديا، أنهم كسروا أبواب مبنى المطار وفروا إلى الخارج .

غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا (4)

ولكن مع مرسوم الحكومة الجديد، أصبح الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إندونيسيا أول مجموعة من الأوكرانيين العائدين يتم وضعهم تحت المراقبة الإلزامية.

غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا (3)

احتج الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ورفضوا التوقيع على مذكرة  التي كانت مطلوبة للخروج من الطائرة، حتى هرب البعض منهم.، ومع ذلك سيوضع معظمهم في الفنادق تحت المراقبة، ويخضعوا إلى  اختبارًا فيروس كورونا، إذا أعطى نتيجة سلبية، سيتم إطلاق سراح الفرد إلى المنزل لعزل نفسه.

غضب الأوكرانيين العائدين بسبب الحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا (2)

 

 


فيروس كورونا

كورونا

مطار

مطار كييف

أوكرانيا

دولة أوكرانيا

الحجر المنزلى

البقاء في المنزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

"ماء معجزة!".. ما سر عدم وجود إصابات فى قرية مانتالدو الإيطالية؟

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

وزارة الهجرة تحصر أسماء المصريين فى الإمارات الراغبين فى العودة

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

التعليم العالى: أماكن عزل جديدة بالمستشفيات الجامعية.. وجاهزون لكل السيناريوهات

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. محافظ القاهرة يتفقد أحياء العاصمة لمتابعة فرض حظر التجوال

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

صور.. وزارة السياحة والآثار تضىء هرم خوفو لدعوة المواطنين بالبقاء فى المنزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شقيقة شهيد الأطباء اللواح: ابنته أصيبت بكورونا وانتقلت لمستشفى العزل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

شعبة المستلزمات الطبية: مصر تكتفى ذاتيا من إنتاج الماسكات الشهر المقبل

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير المالية: كل يوم بمضى طلبات "قد كدا".. والتزاماتنا الخارجية فى مواعيدها

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزير التعليم ينشر انفوجراف لمناهج الترم الثانى للصفوف3 ابتدائى حتى 3 ثانوى

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

وزيرة البيئة تكشف كيفية التخلص الآمن من النفايات الطبية

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

فيديو.. خطوات الاستعلام أو تسجيل شكوى فى تكافل وكرامة

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

في الحظر أحلى.. قلعة صلاح الدين تتألق بأنوارها كما لم ترها من قبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة