اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

غداء من البلكونة.. كيف تغلب صديقان فى إيطاليا على العزلة بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 03:20 م
غداء من البلكونة.. كيف تغلب صديقان فى إيطاليا على العزلة بسبب كورونا التغلب على كورونا فى ايطاليا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

فرض انتشار فيروس كورونا حالة من العزلة والحجر الصحى في عدد كبير من دول العالم التي شهدت تفشى المرض وارتفاع حالات الإصابة والوفيات يوميا، وتفرض حاله العزلة وحظر التجول حالة من التباعد الاجتماعى بين الأشخاص فلا أحد يقدر على مقابله أصدقائه أو الاختلاط بأقاربه، ولكن صديقان من إيطاليا ابتكرا حيله للتغلب على هذه العزلة.

ووفقا لتقرير لصحيفة repubblica la  الإيطالية ابتكر صديقان حيلة للتغلب على حاله حظر التجمعات خاصة في ظل غلق المطاعم وضرورة  البقاء على بعد متر واحد على الأقل بين شخص وآخر ، ووصل الصديقان في مدينة بورتو سان جورجيو  الإيطالية إلى الحل الصحيح ليتمكنوا من تناول الغذاء سويا وقاموا بوضع لوحًا خشبيًا بين شرفات منازلهم ثم قاموا بتوزيع مفرش المائدة ووضعوا الطاولة وتناولوا الغداء معًا  وبالتالي تجاوزوا العزلة القسرية لم يمر المشهد دون أن يلاحظه أحد من أحد المساكن المقابلة ، ولكن اثار اعجاب كافة الجيران والتقطوا صورا لهذا الموقف الذى قام به الصديقان ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

043844207-5449981a-fcd8-4488-951a-d3e8e1badaeb

وسرعان ما أصبحت صورة العشاء الخاص بالصديقان على جانبي الطاولة المعلقة بين الشرفتين تنتشر بصورة كبيرة تم نشرها على العديد من الفئات الاجتماعية في المدينة.

فنتيجة لفيروس كورونا توقف العالم فهناك أكثر من 40٪ من سكان العالم محاصرون في منازلهم أو يتعرضون لقيود على الحركة أو عزلة اجتماعية في مكافحة جائحة فيروس كورونا ، فمثلا الولايات المتحدة هي الآن الدولة التي بها أكبر عدد من الحالات في العالم ، وإيطاليا هي الدولة التي تضم أكبر عدد من الضحايا.

من جانب أخر صادرت الشرطة الإيطالية 900 جهاز فحص مزيف للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك فى مركز تحاليل للكيمياء الحيوية فى مدينة جيويا تاورو فى إقليم كالابريا، وكان قد تم بيع الأجهزة المزيفة عبر الانترنت لمواطنين سذج اعتقدوا أنهم وجدوا الوسيلة التى يمكنهم بها إجراء الفحوص لأنفسهم لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

يذكر أن إيطاليا تعد أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد حيث تخطى عدد الوفيات بها عشرة الآف من إجمالى ما يربو على ثلاثين ألف حالة وفاة في أنحاء العالم.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كورونا نيوز

اخبار كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة