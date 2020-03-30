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سرقة لوحة لفان جوخ من متحف هولندا أثناء إغلاقه بسبب أزمة فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:04 م
سرقة لوحة لفان جوخ من متحف هولندا أثناء إغلاقه بسبب أزمة فيروس كورونا فان جوخ
هند المغربى

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أفادت فضائية سكاى نيوز أنه تمت سرقة لوحة للفنان العالمى فان جوخ من متحف هولندا أثناء إغلاقه بسبب أزمة وباء كورونا.

يذكر أن أحدث تفشى "فيروس" كورونا فى الأونة الأخيرة، أثرت سلبيا على عالم الفن التشكيلى، بشكل عام وعلى الفنان العالمى فان جوخ بشكل خاص حيث كان من المقرر أن تعرض لوحة "عباد الشمس" الشهيرة للفنان الهولندى فان جوخ، لكنها احتجزت فى الحجر الصحى فى طوكيو، كانت اللوحة الفنية فى طريقها لتعرض فى معرض لندن الوطنى إلى متحف طوكيو الوطنى للفنون الغربية كجزء من معرض "روائع من المتحف الوطنى"

جدير بالذكر، أن رسومات فان جوخ تعد من القطع الأكثر شهرة وشعبية وأغلاها سعرًا فى العالم، عانى من نوبات متكررة من المرض العقلى، توجد حولها العديد من النظريات المختلفة وأثناء إحدى هذه الحوادث الشهيرة، قطع جزءًا من أذنه اليسرى، كان من أشهر فنانى التصوير التشكيلى، اتجه للرسم التشكيلى للتعبير عن مشاعره وعاطفتة، فى آخر خمس سنوات من عمره رسم ما يفوق 800 لوحة زيتية.


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