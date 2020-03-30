تمرد فى سجن إيرانى خوفا من تفشى "كورونا".. والشرطة تسيطر على الوضع

وكالات

أفادت مصادر فى إيران، اليوم الاثنين، بإصابة 14 سجينا فى سجن عادل أدآباد فى مدينة شيراز، مساء أمس إثر تمرد السجناء تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخبارى.

وقال حيدر آسيابى، المدعى العام في محافظة شيراز، إن التمرد حدث فى ثلاث زنزانات، وأن أضرارا لحقت ببعض الحواجز، مشيرا إلى أنه لم يتمكن أى من السجناء من الفرار وذلك بعد تدخل قوات من الشرطة والأمن، مضيفا أن الأوضاع فى السجن الآن تحت السيطرة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لانتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط السجن.