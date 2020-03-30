بوتين: محاربة الإشاعات حول كورونا يجب أن تكون بالعمل الجاد والإجراءات المتبعة

كتب محمد عبد المجيد

علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على محاربة نشر الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس"كورونا"، بأن ذلك يتم من خلال العمل الجاد وإبلاغ المواطنين بكل المستجدات والإجراءات المتبعة، وأضاف الرئيس الروسى خلال اجتماعه مع مفوضى الرئيس فى المناطق الاتحادية "نحن بحاجة فقط إلى العمل بشكل هادئ وواثق. بما فى ذلك إعلام الناس المستمر والموضوعى بتطور الوضع والإجراءات المتخذة. هذا هو أفضل رد على جميع أنواع الاستفزازات والشائعات الغبية".

وأشار بوتين، إلى أن روسيا نجحت فى منع ارتفاع حاد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية بفضل الإجراءات السليمة والمهنية.

وقال، "يجب أن تكون إجراءاتنا مبررة ومهنية. وهذا النهج هو الذى سمح لنا بكسب الوقت واحتواء الانتشار الحاد لعدوى فيروس كورونا خلال الأسابيع السابقة. نحن بحاجة إلى استخدام هذا الوقت الاحتياطى بكفاءة وفعالية". وشدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت سابق، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وقال بوتين: "هذه إلاجراءات القسرية مؤقتة. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة... لأنها ستساهم فى التخلص من الفيروس بشكل أسرع"، مشيرا إلى أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هى مسألة وقت".