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التعاون الإسلامى: قرار الملك سلمان بالرعاية الصحية المجانية لمصابى كورونا تطبيق لتعاليم الإسلام

الإثنين، 30 مارس 2020 11:40 م
التعاون الإسلامى: قرار الملك سلمان بالرعاية الصحية المجانية لمصابى كورونا تطبيق لتعاليم الإسلام
إيمان حنا

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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد، يعكس حرصه على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة . وفق  بيان صحفى .

وقال العثيمين:"إن هذا الأمر سيشمل عددًا كبيرًا من المسلمين وغير المسلمين من رعايا الدول الأعضاء في المنظمة الذين يعيشون ويعملون في المملكة، كما يشمل المخالفين لنظام الإقامة، ما يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده بالإنسان المقيم في هذه البلاد أياً كانت ديانته أو عرقه، وبصرف النظر عن شرعية إقامته في المملكة، وهذه ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس كورونا".

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودى، أعلن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفى نظام الإقامة فى جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة فى كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر الكريم يأتى من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين، على صحة الجميع الذى وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

 


الملك سلمان

منظمة التعاون الاسلامى

كورونا

مصابو كورونا

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