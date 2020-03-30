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الأردن: إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت بعد خضوعهم لحجر صحى

الإثنين، 30 مارس 2020 09:47 ص
الأردن: إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت بعد خضوعهم لحجر صحى إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت
وكالات

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بدأت السلطات الأردنية اليوم الاثنين، عملية إخلاء المحجور عليهم صحيا فى فنادق البحر الميت البالغ عددهم 1934 شخصا، بينهم الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد.

وبحسب وكالة "بترا" الأردنية، سيتم إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت بحسب الخطة التى اعتمدتها الحكومة موزعين على أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.

وأنهى الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد، مدة الحجر الصحى فى منطقة البحر الميت، الذى طبق على القادمين إلى البلاد، فى إطار الإجراءات الاحترازية، التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

واعتبارا من اليوم الاثنين، سيدخل الأميران حسين ومحمد الحجر المنزلى، التزاما بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، لجميع الأشخاص الذين أمضوا حجرا صحيا لمدة 14 يوما في فنادق البحر الميت وعمان والعقبة.

وأدخل الأميران حسين ومحمد، الحجر الصحي بعد وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، قبل 14 يوما.

وستتكفل الحكومة بنقل وايصال المحجور عليهم إلى بيوتهم مباشرة، لكل من أكمل مدة الحجر المخصصة ودون أية تكاليف مادية وذلك بهدف تقليل المخالطة وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية العامة.

 


الأردن

حجر صحى

البحر الميت

كورونا فى الأردن

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