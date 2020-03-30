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اعراض جفاف الجسم واسبابه المختلفة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:00 ص
اعراض جفاف الجسم واسبابه المختلفة جفاف الجسم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"العطش الشديد وقلة التبول"، من أبرز أعراض الإصابة بجفاف شديد في الجسم وهى من المشاكل الصحية التي يتعرض لها البعض وتؤثر على حالتهم الصحية وأدائهم اليومى، وذلك بسبب فقدان كمية كبيرة من السوائل في الجسم، وحسب ما ذكره موقع webmd فأن هناك اعراض مختلفة للإصابة بجفاف الجسم ومنها:

اعراض جفاف الجسم
 

1: الشعور بالدوار والدوخة.

2: ضربات القلب سريعة.

3:العطش الشديد.

4: لون البول داكن.

5: الاغماء المتكرر.

6: الشعور بالتعب والارهاق الشديد في الجسم.

7:قلة التبول.

8: قلة العرق بسبب فقدان السوائل فى الجسم.

كما ذكر الموقع بعض الاسباب التي تؤدى لجفاف الجسم

  أسباب جفاف الجسم
 

1:الإصابة بارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم من الأمور التي تسبب جفاف الجسم.

2:نشاط الجسم وبذل مجهود كبير وخصوصا في فصل الصيف، يفقد الجسم الكثير من السوائل وبالتالي يزيد من تعرضهم بجفاف الجسم.

3:الإصابةبالقئ والاسهال المتكرر، تزيد من الإصابة بجفاف الجسم.

4:قلة شرب السوائل الطبيعية وخصوصا المياه يعرضك لجفاف شديد في الجسم.

5:التبول المتكرر والتهاب المسالك البولية تزيد من خطر الإصابة بجفاف الجسم.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الإصابة بجفاف الجسم، مثل مدرات البول.

لا بد من علاج جفاف الجسم قبل حدوث أي مضاعفات ومنها" مشاكل في الكلى والمسالك البولية، حصوات الكلى والفشل الكلوى في بعض الأحيان"، وهنا لا بد من المتابعة مع الطبيب مع الاكثار من شرب السوائل الطبيعية وخصوصا المياه، والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل.

 


جفاف الجسم

اعراض جفاف الجسم

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الجفاف

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