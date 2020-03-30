اليوم السابع
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استشارى فى "طب المسنين" يوصى كبار السن بالتعرض لأشعة الشمس

الإثنين، 30 مارس 2020 12:05 ص
استشارى فى "طب المسنين" يوصى كبار السن بالتعرض لأشعة الشمس كبار السن
فاطمة ياسر

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أكد الأستاذ دكتور محمد مرتضي  استشاري طب المسنين  ونائب مدير مستشفي المسنين بطب عين شمس، خلال برنامج رأي عام المذاع علي قناة "ten" الفضائية،  أن الدين والمجتمع المصري لا يسمح بعدم معالجة كبار السن في حالة إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا.

وأوضح استشاري طب المسنين ونائب مدير مستشفي المسنين بطب عين شمس، أن بعض الدول التي اضطرت لعدم معالجة المسنين، أي كبار السن بسبب الصدمة التي تعرضوا لها لزيادة الأعداد الخاصة بالأشخاص المصابين.

وقدم نائب مدير مستشفي المسنين بطب عين شمس، بعض النصائح التي يجب علي كبار السن القيام بها لحمايتهم أو تقليل فرص إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-غسيل اليدين بالطريقة الموصي بها أي 20 ثانية تعد من أهم النصائح المقدمة لكبار السن.

-تعرضهم لأشعة الشمس تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها ويتم ذلك في البلكونة أو من خلال التجول علي السطح أو إذا وجدت حديقة بجوار المنزل.

-تناولهم للأطعمة الصحية تعد من أهم الحيل الغذائية التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي الخاص به.

-الإكثار من تناولهم للمشروبات الدافئة تعد من أهم النصائح التي تحد من تعرضه للإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف استشاري طب المسنين، أن كبار السن ليسوا لديهم نسبة الإصابة الأكثر بل لديهم  نسبة الخطورة الأعلى  وذلك نتيجة لإصابتهم بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط وما شابه ذلك من أمراض تزيد من فرص الخطورة علي حياتهم في حالة الإصابة بالفيروس التاجي.

وأكد محمد مرتضي، أنه في حالة تعرض أحد كبار السن لظهور أي أعراض غريبة، كارتفاع في حرارة الجسم، أو كسل ـو تعب غير مبرر، أو الشعور بالإرهاق، لذا علي ذويهم الاتصال مباشرة بالطبيب المتابع بحالتهم وإخباره، فربما تكون كورونا ويجب عليه الذهاب المباشر للمستشفيات العزل للحفاظ علي صحته. 

وأخيرا أكد استشاري المسنين، أن كبار السن المصريين  أجدع من المسنين الأجانب، لأنهم مستوعبين الوضع ولا يرغبون في تعرضهم أبنائهم أو أحفادهم لأي مخاطر علي صحتهم، ولا يرغبون في أي زيارة من المقربين للحفاظ علي أنفسهم وعلي الآخرين.


كبار السن وفيروس كورونا

فيروس كورونا

كورونا

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