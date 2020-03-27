اليوم السابع
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س و ج.. كيف تساعد فى توعية كبار السن بفيروس كورونا ولا تعرضهم للإحباط

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 ص
س و ج.. كيف تساعد فى توعية كبار السن بفيروس كورونا ولا تعرضهم للإحباط كبار السن وكورونا
فاطمة ياسر

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في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وكل دول العالم المنتشر بها فيروس كورونا، يتم التأكيد الدائم أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، ولكن لا داعي للقلق أو التوتر أو الخوف الزائد، وخلال سلسلة س وج، التي يقدمها اليوم السابع، سنتعرف علي ما يجب القيام بها للحد من إصابتهم  وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

لماذا كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا؟

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن جميع الفئات العمرية عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ولكن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالربو والسكر وأمراض القلب، هم الأكثر عرضة للإصابة به، وأيضا  كبار السن كلما تقدموا في العمر يتسبب في ذلك ضعف في الجهاز المناعي، وهنا يزداد فرص الإصابة.

ما هي النصائح الصحية التي يجب على كبار اتباعها للحماية من فيروس كورونا التاجي؟

 قدمت منظمة الصحة العالمية العديد من النصائح التي يجب علي كبار السن اتباعها لحمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-غسل اليدين جيدًا بالطريقة الموصي بها وهي غسيلها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-الاهتمام بالنظافة التنفسية الجيدة.

-الابتعاد عن التجمعات بشكل كبير.

-عدم النزول من المنزل بشتي الطرق.

-الإكثار من تناول الماء له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-الإهتمام بنوعية الطعام المتناول يوميا، ويجب أن يكون غني بالعناصر الموصي بها كالبروتينات والفيتامينات التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، ومنها فيتامين سي و أ، وينصح أيضا بتناول الأطعمة الغنية بالزنك كالأسماك.

ماذا يفعل كبار السن المصابون بالأمراض المزمنة؟

عليهم الاهتمام بتناول الأدوية المرشحة لهم من قبل الطبيب، وقياس نسبة السكر والضغط يوميا للتأكد من عدم تعرضهم لأي مضاعفات.

 


كبار السن وفيروس كورونا

فيروس كورونا

حماية كبار السن من كورونا

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