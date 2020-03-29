اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مارس 2020 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هيئة الصحة البريطانية: 50٪ من مرضى كورونا يموتون بعد تركهم العناية المركزة

الأحد، 29 مارس 2020 05:00 م
هيئة الصحة البريطانية: 50٪ من مرضى كورونا يموتون بعد تركهم العناية المركزة كورونا
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف بيانات جديدة من هيئة الصحة البريطانية NHS، أوضحت أن 79 من أصل 165 مريضًا بفيروس كورونا توفوا بعد أن  تركوا العناية المركزة،  وهذا يعني أن ما يقرب من نصف مرضى الفيروس التاجي كورونا قد يفقدون حياتهم بعد إخراجهم من  العناية المركزة يموتون، وفقا لما نشر فى  "mirror".

وتظهر البيانات الصادرة عن المركز الوطني البريطانى للتدقيق والبحوث في العناية المركزة (ICNARC) أن 79 من أصل 165 مريضًا تم إدخالهم للرعاية المركز أو الحرجة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية منذ نهاية فبراير فقدوا حياتهم بعد أن تركوا العناية المركزة.

الراعية الصحية
الرعاية الصحية

 

ولاستيعاب الأعداد الكثيرة من مصابين فيروس كورونا التاجي،  يقوم رؤساء الصحة ببناء مستشفيات ميدانية بشكل عاجل في لندن وبرمنغهام ومانشيستر،  وهذا الأمر يساعد في استيعاب أعداد أكبر من مصابي الفيروس التاجي وربما يقلل من تعرضهم للوفاة.

ويكشف تقرير ICNARC ،  أن  أغلب من فقدوا أرواحهم نتيجة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا،  تجاوزت أعمارهم الـ70 عام ولكن هناك 9 أشخاص لم يكونوا كبار في السن وكانت تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلي 49 سنة.

الرعاية الصحية لكورونا
الرعاية الصحية لكورونا

 

وأوضح تقرير ، أن الفيروس التاجي كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء ، حيث أن سبعة من كل عشرة من مرضى العناية المركزة هم من الذكور، وكما أن أكثر من 70٪ من المرضى يعانون من زيادة الوزن، وهذا يشير إلي أن السمنة لها عامل في زيادة فرص الإصابة.

 


كورونا

فيروس كورونا

مرضي كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

ننشر الموضوعات المقرر تدريسها فى علم النفس للثانوية حتى 15مارس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 29-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

البنك المركزى يستثنى الشركات وكروت الائتمان والشيكات من الحد الأقصى للإيداع

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفو جراف.. اعرف الصح.. هل استخدام الكمامة والقفازات يحميك من كورونا؟

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

إنفوجراف.. وزيرة الصحة تجيب عن أبرز الأسئلة حول فيروس كورونا

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

هل يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من ماء التواليت؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

البنك الأهلى: وضع حد 5000 جنيه للسحب النقدى من الـATM لسلامة المواطنين

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتصدر أجمل أهداف الشهر بملاعب العالم قبل عطلة كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

"الصحة" تكشف سلسلة أخطاء تجنبها يحمى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ5.5 جنيه والليمون بـ17 جنيها

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

احترس.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات فى القانون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة