هيئة الصحة البريطانية: 50٪ من مرضى كورونا يموتون بعد تركهم العناية المركزة

فاطمة ياسر

كشف بيانات جديدة من هيئة الصحة البريطانية NHS، أوضحت أن 79 من أصل 165 مريضًا بفيروس كورونا توفوا بعد أن تركوا العناية المركزة، وهذا يعني أن ما يقرب من نصف مرضى الفيروس التاجي كورونا قد يفقدون حياتهم بعد إخراجهم من العناية المركزة يموتون، وفقا لما نشر فى "mirror".

وتظهر البيانات الصادرة عن المركز الوطني البريطانى للتدقيق والبحوث في العناية المركزة (ICNARC) أن 79 من أصل 165 مريضًا تم إدخالهم للرعاية المركز أو الحرجة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية منذ نهاية فبراير فقدوا حياتهم بعد أن تركوا العناية المركزة.



الرعاية الصحية

ولاستيعاب الأعداد الكثيرة من مصابين فيروس كورونا التاجي، يقوم رؤساء الصحة ببناء مستشفيات ميدانية بشكل عاجل في لندن وبرمنغهام ومانشيستر، وهذا الأمر يساعد في استيعاب أعداد أكبر من مصابي الفيروس التاجي وربما يقلل من تعرضهم للوفاة.

ويكشف تقرير ICNARC ، أن أغلب من فقدوا أرواحهم نتيجة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، تجاوزت أعمارهم الـ70 عام ولكن هناك 9 أشخاص لم يكونوا كبار في السن وكانت تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلي 49 سنة.



الرعاية الصحية لكورونا

وأوضح تقرير ، أن الفيروس التاجي كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء ، حيث أن سبعة من كل عشرة من مرضى العناية المركزة هم من الذكور، وكما أن أكثر من 70٪ من المرضى يعانون من زيادة الوزن، وهذا يشير إلي أن السمنة لها عامل في زيادة فرص الإصابة.