اليوم السابع
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كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو

الأحد، 29 مارس 2020 10:11 ص
كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو؟.. فيديو مرضى الربو
كتبت ـ فاطمة خليل

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الربو من أمراض الجهاز التنفسى المزمنة، وقد حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) الأشخاص المصابين بالربو بأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وهم أيضًا أكثر عرضة لرؤية الأعراض الشديدة للمرض، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، ولكن كيف تؤثر عدوى فيروس كورونا على مرضى الربو.. هذا ما نتعرف عليه في هذا الفيديو التالى..

كورونا ومرضى الريو

كيف تؤثر عدوى الفيروس القاتل على المصابين بالربو؟

كورونا أشد صعوبة عليهم

تشتد أعراض الربو

لأنه يمنع قدرة الجسم على محاربة كورونا

وتزيد فرص الاستسلام للمرض

 

لا يجب أن يتوقف مريض الربو عن تناول الأدوية الموصوفة له

تساعد الأدوية في مكافحة نوبة الربو الحادة المحتملة

 

يجب الابتعاد عن المناطق المزدحمة والبقاء في المنزل

 

 اذهب لعمل اختبار كورونا

 إذا استمرت الأعراض التالية أكثر من 14 يوما

ـ ضيق التنفس

ـ حمى منخفضة الدرجة

ـ سعال جاف

ـ آلام في الجسم

ـ التهاب رئوي

ـ فقدان حاسة الشم والتذوق


مرضى الربو

كورونا

فيروس كورونا

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اليوم السابع بلس

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