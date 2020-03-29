مواطن يتهم زوجته بالنشوز: دمرت أولادى برفضها ترك العمل ورعايتهم

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ليدعى رفضها ترك عملها، والمكوث برفقة أطفالها، وتسببها له بمشاكل فى عمله، بعد ادعائها عليه بتهم كيدية وذلك حتى تنتقم منه بسبب رفضه رعاية الأطفال، ليؤكد: "زوجتى هجرتنى، وطالبتنى بالإشراف على رعاية الطفلين، وصرحت برغبتها بزيارتهما بالإجازات فقط".

وأضاف: "للأسف زوجتى غير مسئولة وأنانية، وتسببت فى تدمير الحالة النفسية لأطفالى، بعد أن اختفت فجأة، وأصبحت لا تسأل علينا، وتطور الأمر لطلبها الطلاق، وملاحقتى 5 قضايا حبس".

وتابع "م.ع.ف"، البالغ من العمر 38 عاما، بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تزوجت منذ 11 عاما، وصبرت على معاملة زوجتى السيئة، وحرمانى من حقوقى الشرعية، وشكوتها لأهلها عقابا لى إذا اعترضت على طلباتها، وتدخل والداتها فى حياتنا بشكل مبالغ فيه".

وأكمل : "انقلبت حياتى رأسا على عقب بسبب عملها، وغيابها المستمر عن المنزل، وعدم استطاعتها تحمل مسئولية الأطفال، وتركهم لدى والدتى بالأيام دون السؤال عنهم، وعندما شكوتها لوالدها بررت موقفها بحجة إننى لا أستطيع تحمل الأعباء المالية للأسرة بمفردى، رغم أنى ميسور الحال، وتعيش برفقتى فى مستوى معيشى لائق، وواجهت رفضى بملاحقتى بقضايا".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.