محافظ قنا: ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع

قنا - وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا قامت بحملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 23/3/2020 وحتي 29/3/2020 أسفرت عن ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة .

من جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين إن الحملات التفتيشية نجحت خلال تلك الفترة في تحرير 45 محضر لمخالفات عدم إعلان اسعار ، 18 محضر لمخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير ، 11 محضر لمخالفات تداول سلع مجهولة المصدر ، 11 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة تشغيل ، 10 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات ، 9 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات ، 6 مخالفات سلع منتهية الصلاحية ، 4 مخالفات مخابز مغلقة ، 3 مخالفة عدم اعطاء بون للمواطن ، 2 مخالفة نقص وزن، 2 مخالفة لمقهى ومطعم تشغيل اثناء الحظر ، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج ، مخالفة واحدة ذبح خارج المجازر الحكومية مخالفة واحدة بيع بأعلى من السعرالمحدد.



واشار وكيل وزارة التموين إلي قيام حملة تموينية اليوم بمدينة فرشوط نجحت في تحرير المحضرين رقم 193و196 ج.أ.د.ط لسنة 2020 حيث تم ضبط 1800 كجم سكر و1250 كجم ارز و650 زجاجة خل ابيض مجهولة المصدر، كما تم تحرير 18 محضر لمخالفات عدم اعلان اسعار ، 5 مخالفات عدم نظافة ادوات العجن ، 5 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل ، 2 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة واحدة نقص وزن ، مخالفة واحدة توقف عن الانتاج ، مخالفة واحدة مخبز مغلق .



وقال وكيل تموين قنا أنه تم صرف 97 % من اجمالي السلع والمقررات التموينية للمواطنين عن شهر مارس من خلال منافذ البيع للبدال التمويني ومشروع جمعيتي.



مؤكدا فى تصريحات ل " اليوم السابع" انه تم توجيه الشركة المصرية لتجارة الجملة بتلبية الاحتياجات اللازمة لصرف السلع عن شهر ابريل 2020 .



واشار وكيل وزارة التموين إلي توافر جميع المواد البترولية بمحطات الوقود واضاف انه تم توجيه المستودع الرئيسي بتوفير رصيد كافي من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة .



وأشار إلي قيام مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة قنا وشرطة المرافق بفض الأسواق العشوائية والغير مرخصة وانهاء تجمعات الباعة الجائلين والمواطنين بدائرة بندر قنا مع الابقاء علي المحال المرخصة لبيع الخضر والفاكهة في تقديم الخدمة للمواطنين.



جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.



كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.





