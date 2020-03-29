صور.. شباب أبو كبير بالشرقية يطهرون المبانى الحكومية ومركز الشرطة والشوارع

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أطلقت مجموعة من شباب مدينة أبو كبير محافظة الشرقية، حملة لتطهير شوارع ومساجد ومنازل المدينة.

وقال المهندس حسيب أبو راضي صاحب المبادرة، إنه بدأ مع عدد من الشباب منذ الثامنة من صباح اليوم فى رش وتعقيم جميع شوارع المدينة، وتم تطهير جميع مباني المصالح الحكومية، منها مستشفى أبو كبير المركزي ومبنى هندسة الرى والصرف ومبنى شبكة الكهرباء ومبنى محكمة أبو كبير الجزئية ومبنى مرور أبو كبير ومبنى التأمين الصحي ومبنى مدرسة السلام الابتدائية ومبنى مدرسة التحرير الابتدائية ومبنى مركز شرطة أبو كبير ومواقف مصر والزقازيق أبو كبير.

وأضاف محمد صلاح وحمادة محمود من أهالي أبو كبير وأحد المشاركين في المبادرة أنه تم أيضا تطهير وتعقيم مناطق جزيرة شلش ومساكن المرور والسافونة وقرية السلطان حسن والشوارع الرئيسية بأبو كبير.

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.



جانب من اعمال التطهير



جانب من اعمال التطهير