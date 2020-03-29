اليوم السابع
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صور.. أهالي شوبك بسطة بالشرقية يعقمون المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 07:53 م
صور.. أهالي شوبك بسطة بالشرقية يعقمون المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا
الشرقية– فتحية الديب

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حرص العديد من أبناء أهالي قرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لليوم الرابع على التوالى، القيام بحملات التعقيم والتطهير الوقائى بالقرية فتم تعقيم المنشأت والشوارع، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إستخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العاليه التى تقضى على الفيروسات والجراثيم والبكتريا،تحت إشراف معامل كلية الزراعة جامعة الزقازيق بما يساهم فى الحد من إنتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارا .

 وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 وأكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات دوله رئيس الوزراء وملتزمة بتطبيق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

 وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظة تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقية التى تتخذها الحكومة المصرية والتى من شانها تقليل فرص الإصابه وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامه و حياه المواطنين.

 تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (1)

تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (1)
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (2)
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (2)
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (3)
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (4)
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (5)
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (6)
 
 
تعقيم المنشأت والشوارع يوميا لمواجهة كورونا (7)
 

 


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