جزار يطعن نقاشا بسكين فى الصدر بسبب خلافات مالية بينهما بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

طعن جزار بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، نقاش طعنة نافذة فى الصدر بسلاح ابيض بسبب خلافات مالية بينهم.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مستشفى شربين العام، إلى مامور مركز شربين يفيد بوصول "محمد ج. ف" 27 سنه مصاب بجرح نافذ فى الصدر.

على الفور انتقل الرائد محمد الارضى رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجره بين كل من ابراهيم ج. ا. من مدينه دكرنس ويعمل جزار، ومحمد ج. يعمل نقاش بفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهم أثناء تواجدهم بمدينه شربين، وتطورت المشاجره إلى تعدى بالضرب من الطرفين، ثم قام المتهم الاول ابراهيم ج. ا. من مدينه دكرنس، بطعن النقاش بسكين فى الصدر، ليسقط غارق فى دمائه ليتم نقله إلى مستشفى شربين العام، والتى امرت بتحويله ونقله إلى مستشفى المنصورة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط المركز ليتم القبض على المتهم قبل هروبه، وتم تحرير المحضر رقم 62 65 جنح مركز شربين لسنة 2020 ليتم العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيق.