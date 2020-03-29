تعقيم إجباري وكشف طبي للوافدين للوادي الجديد على طريق باريس - الأقصر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

فرضت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تعقيمًا للسيارات وكشفًا طبيًا إجباريًا على الوافدين للمحافظة عن طريق منفذ محافظة الأقصرحيث أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، توقيع الكشف الطبي من خلال فحص درجة حرارة جسم المسافرين وتعقيم اجباري لجميع المركبات الوافدة للمحافظة عن طريق قرية بغداد التابعة لمركز باريس –الأقصر ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أضاف كمال، أن الوحدة المحلية لمركز باريس تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومنازل سكان المدينة في حملة موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والإدارة الزراعية بالمركز.

وبدأت المحافظة مطلع الأسبوع الماضي، في تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19)، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين.

وتستكمل محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي.

وأكد الدكتور ناجى عوض أنه يجرى تنفيذ أعمال التطهير تجري في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين، وتم تم توفير المعدات اللازمة للرش والتطهير والمحافظة وفرت المطهرة اللازمة، وتم البدء في أعمال التطهير طبقاً للخطة التي وضعتها المحافظة حيث تم البدء بالمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وسيتم تطهير كافة الشوارع الفرعية من خلال المتخصصين.

من جانبه أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، توفير محركات رش ومتخصصين في أعمال التطهير والرش الوقائي بجانب المساهمة بكميات من المواد المطهرة لضمان الوقاية من الفيروس وحماية صحة المواطنين، وذلك من خلال التنسيق ما بين الإدارات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية، وكذلك التنسيق مع الجمعيات والوحدات الزراعية بالقرى لضمان توفير مواتير الرش الوقائي والمتخصصين.