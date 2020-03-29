بارقة أمل.. شاب بريطانى مصاب بالسكرى وتليف كيسى ينتصر على كورونا.. صور

كتب محمد تهامى زكى

بالرغم من حالة الهلع والخوف التى تنتاب الملايين حول العالم، بسبب تفشى وانتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، كان هناك على الجانب الآخر، شاب فى بداية العقد الثالث من عمره يحقق انتصارا هائلا على الفيروس المستجد، لينشر بارقة أمل جديدة للمرضى على قدرتهم بالشفاء.



دانيال جيمس

دانيال جيمس-لاسى ماكنيرنى، شاب بريطانى يبلغ من العمر 21 عاما، أصيب بالرعب الشديد فور علمه بإصابته بفيروس كورونا، لكن وبعد أسبوعين من العلاج فى المستشفى والحجر الصحى المنزلى، استطاع أن يهزم الفيروس الفتاك رغم إصابته المزمنة بالسكر والتليف الكيسى.



دانيال جيمس خلال العلاج

وفقا لصحيفة "ديلى إكسبريس" البريطانية، كان دانيال، المقيم فى لندن، تم تشخيصه بالتليف الكيسى عندما كان فى الرابعة من عمره، كما أنه مصاب بمرض السكرى المرتبط بالتليف الكيسى، وقال دانيال: "ليست لدى أى فكرة على الإطلاق عن كيفية إصابتى بالفيروس، لكنى واجهته وقاومته"، مضيفا: "أعرف أننى كنت من ضمن المعرضين للخطر، لكننى أريد أن أعطيهم الأمل".



دانيال جيمس

وتابع ماكنيرنى: "إذا كان للشخص رئتان تعملان بنسبة 25% فقط، بسبب التليف الكيسى، فيمكنه أن يتخلص من كوفيد 19"، مضيفا: "أشعر بالثقة فى أن العديد من الناس يمكنهم فعل ذلك".

وقال دانيال إنه شعر ببعض السوء والحمى وجفاف فى الحلق والصداع خلال الحجر الصحى، لكنه عاد بعد أسبوعين إلى منزله بعد أن اختفت الأعراض، وأظهر الاختبار أن النتائج سلبية بعد ذلك.

ووجه الشاب الإنجليزى المتعافى من فيروس كورونا، رسالة إلى العالم: "كونوا مؤمنين بأن جهاز المناعة لدينا يعمل، كونوا إيجابيين وأحيطوا أنفسكم بأناس يمكن أن تعتمدوا عليهم".