المخاوف من فيروس كورونا تثير أعمال شغب فى سجن بتايلاند

قال مسئول بارز بوزارة العدل التايلاندية لرويترز إن سجناء أضرموا النار في مقصف سجن في شمال شرق البلاد وفر عدد من السجناء وسط أعمال شغب اليوم الأحد، أثارتها شائعات عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت تقارير إخبارية أعمدة دخان ضخمة تتصاعد فوق السجن الذي يضم نحو ألفي نزيل من الرجال والنساء في إقليم بوريرام.

وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث للإعلام "مجموعة صغيرة من السجناء حكم عليها بالسجن مدى الحياة في وقت سابق هذا الأسبوع فنشرت شائعة عن أن المنشأة غير آمنة بسبب كوفيد-19".

وأضاف "انضم للمجموعة مئة سجين آخر في أعمال الشغب".

وقال كريسانا باتانتشارون نائب المتحدث باسم الشرطة لرويترز إن ضباط الشرطة انتشروا لاحتواء الموقف بما في ذلك ملاحقة الهاربين أثناء الفوضى.

وفُرضت قيود على الحركة في عدة أقاليم في تايلاند مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 1388 حالة بزيادة 143 حالة جديدة أعلنت اليوم الأحد. وأعلنت تايلاند كذلك حالة وفاة واحدة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس سبع حالات.