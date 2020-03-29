الزراعة: طرح جميع أصناف التقاوى بأسعار العام الماضى.. صور

كتب عز النوبى

قال الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة ، إنه تم الانتهاء من اعداد تقاوى محصول القطن، بجميع محطات التقاوى وتم البدء بالفعل فى توزيعها على المحافظات.

وأضاف رئيس انتاج التقاوى، أنه تم طرح جميع الاصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعى "الذهب الأبيض" وعدم زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب المزارعين.

وتابع رئيس انتاج التقاوى، أنه تم تطهير جميع محطات التقاوى بمحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا والذين يواصلون العمل من أجل تجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.

كانت اللجنة الوزارية للقطن والتى تضم فى عضويتها هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقدت اجتماعا، لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، مقرر اللجنة، على الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصرى واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا، فى ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصرى والتى تشمل تحسين أساليب الزراعة والجنى ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وأشار إلى توصيات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والتى تضم ممثلى الوزارات الثلاث بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتى تم تطبيقها تجريبيا فى الفيوم وبنى سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين فى مراكز للتجميع وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المستلمة لتحقيق سعر ملائم للمزارع.

وأضاف أن اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة على باقى المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص فى تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة التى ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.

كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على طلب وزارة قطاع الأعمال العام بالتعاقد على توريد وتركيب باقى المحالج الواردة بخطة التطوير وتطبيق نظام الحلج الجديد، مع شركة "باجاج" الهندية الموردة لمحلج الفيوم المطور، والتى حصلت على أعلى تقييم فنى ومالى عند البت فى العروض المقدمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة انواعها، وذلك ضمانا لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

وقد وافقت اللجنة الوزارية للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة لزراعة القطن قصير التيلة فى مناطق بعيدة تماما عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشىء جديدة لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوى مرة واحدة فقط.

تقاوى القطن



تقاوى القطن