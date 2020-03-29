أمريكى يختار بلاد الحرمين للهروب من كورونا .. شاهد ماذا قال

إيمان حنا

رفض مواطن يحمل الجنسية الأمريكية النداءات التى وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفاراتها بالخارج، حيث ناشدت مواطنيها لسرعة العودة، بسبب وباء كورونا.

قال المواطن عبر فيديو له نشره بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنه قرأ خبرا على موقع السفارة الأمريكية فى السعودية وصحيفة سعودى جازيت مفاداه أن الولايات المتحدة الأمريكية تناشد مواطنيها العودة للأراضى الأمريكية، وهو ما وصفه المواطن ب"الحماقة " وقال "هذه حماقة ! لن أعود لأمريكا ".

وأضاف فى الفيديو، أن الذهاب هذه الأيام لأمريكا أشبه بالذهاب لبركان وهو فى ثورة انفجار، الذهاب لأمريكا حاليا فكرة حمقاء، سأبقى هنا فى المملكة وسأكون بخير ".

وتساءل عمن اقترح فكرة ترتيب رحلة جوية لإعادة المواطنين الأمريكيين المتواجدين بالمملكة إلى الولايات المتحدة، وأضاف: "حتى لو كان ترامب هو من خطط لهذه الرحلات فهو أحمق، ففكرة الإجلاء لأمريكا فكرة حمقاء حقا، لا أعلم على وجه التحديد من اقترح هذه الفكرة الغبية ! ".

وتساءل:" لماذا يريدوننا أن نعود لأمريكا ! هل شاهدوا الإجراءات التى اتخذها السعوديون ؟! واصفا تلك الإجراءات "بالعمل الرائع" مضيفا:" الحال هنا أفضل فى جميع الأحوال، فالسلطات السعودية تنفذ الإجراءات على نحو جيد."

ووجه حديثه للسفير قائلا:" إذا اتصلت على لإجلائى فكن مستعدا لمحاربتى، لن أركب على أى طائرة لعينة للذهاب لأمريكا ".

وأضاف:" العودة لأمريكا مثل التعذيب، ليس امتيازا ! فأى نوع من الامتيازات هذا ؟، ونصح ترامب ساخرا:" من الأفضل أن تحتفظ بالـ1200 دولار، انا لن أعود، احتفظ بمالك اللعين لنفسك، أفضل البقاء هنا فى السعودية حتى لو كنت مفلسا على أن أذهب لأمريكا، هذا جنون.

وتساءل ساخرا:" كم شخص يريد الذهاب على متن تلك الرحلة؟ واختتم بعبارة ساخرة:" خذنى لأمريكا ! اللعنة لا".

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت إجراءات مشددة لكبح انتشار وباء كورونا منها فرض الحظر ابتداء من ال3 عصرا حتى ال6 من صباح اليوم التالى وتم عزل 6 أحياء فى المدينة المنورة، تنفيذا للتعليمات الصحية، ومنع انتشار كورونا، وأكد المتحدث باسم الداخلية السعودية اليوم أن كل الإجراءات المتخذة بينها حظر التجول فعالة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون على من ينشر مقاطع تهون من حظر التجول، محذرا بشدة من عدم الالتزام بقرار حظر التجوال.