مياه الشرب بالمنيا: مليون و100 ألف جنيه لمد خط المياه لقرى بملوى

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، أنه تم الانتهاء من مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوى المرشحة ، إلى قرى عزبة التابوت وقلبا وعزبة عدلى، فى إطار خطة الشركة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة والتى تعانى من ضعف المياه لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف.

وأضاف الشهاوى أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر ، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون و100 الف جنية ، لتصبح محطة معصرة ملوى المرشحة تغذى مدينة ملوى بالكامل وقرية سينجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلى .

وأكد، رئيس شركة المياه بالمنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

كما تقوم الشركة بعمل إحلال وتجديد لخط المياه الواصل إلى قرية الشيخ مسعود وهى من القرى التى يتم بها تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يمتد لمسافة أكثر من 3 ونصف كيلو متر بقطر 12 بوصة ويتم احلاله وتجديده بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 الف جنية

وكان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اعلن أنه تم تكليف قطاع المعامل بتعقيم كافة فروع الشركة ومراكز خدمة العملاء كإجراء احترازى ضد فيرس كورونا المستجد

وأطلاق مبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى شركات المياه حيث قامت الشركة بتعقيم مستشفى التأمين الصحى بالمنيا بالكامل كاجراء احترازى للوقاية من فيرس كورونا المستجد وان الشركة مستعدة لتقديم كافة الدعم للمساجد والكنائس داخل المحافظة فى حالة طلبها حيث انتهت الشركة من تطهير مسجدى صلاح الدين والحسين بمدينة المنيا وان كافة إمكانيات الشركة متاحة للتعاون مع كافة أجهزة الدولة داخل المحافظة فى حالة طلبها .