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فيديو.. مصريون يتطوعون بتجهيز وجبات غذائية مجانا للمحتاجين بشمال إيطاليا

السبت، 28 مارس 2020 11:31 ص
فيديو.. مصريون يتطوعون بتجهيز وجبات غذائية مجانا للمحتاجين بشمال إيطاليا مصريون يجهزون وجبات غذائية مجانا للمحتاجين بإيطاليا
كتب ــ محمود راغب

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ما زال أبناء الوطن بالخارج يبعثون برسائل تبهر العالم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وحصده لآلاف الأرواح. وفى إيطاليا رسالة جديدة بعث بها المصريون هناك، حيث حرص عدد من الشباب المصرى التطوع لتجهيز المواد الغذائية لتوزيعها مجانا على المواطنين الإيطاليين والمصريين فى شمال إيطاليا أكثر الأماكن تضررا جراء فيروس كورونا .
 
 
وبث الشباب فيديو لهم أثناء تجهيز الوجبات الغذائية فى مونزا بميلانو، مرددين هتافات "تحيا مصر" ، موضحين أن هذه الوجبات سيتم توجيهها للأسر المحتاجة من الإيطاليين والمصريين على حد سواء وأى جنسية أخرى.  
 
سجلت السلطات الإيطالية 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.
 
أفادت مصادر إعلامية الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
 
وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.
 
وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".
 
 
وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.
 

إيطاليا

المصريين فى إيطاليا

فيروس كورونا

كورونا

اخبار مصرية

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