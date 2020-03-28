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صور.. مخابز الأقصر تواصل خدمة المواطنين ورجال التموين يتابعون منع تزاحم الأهالى

السبت، 28 مارس 2020 10:41 ص
صور.. مخابز الأقصر تواصل خدمة المواطنين ورجال التموين يتابعون منع تزاحم الأهالى جولات لمتابعة عمل مخابز الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر تواصل العمل على قدم وساق داخل المخابز البلدية لخدمة المواطنين وتوفير الخبز لهم خلال فترة المكوث فى المنازل لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، من جولاتهم الصباحية لمتابعة عمل المخابز دون تزاحم بين المواطنين على مدار الساعة للمساهمة فى تقديم أفضل خدمة للجميع.

وفى نفس السياق ناشد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، المواطنين بمختلف المدن والقرى بضرورة عدم التزاحم أمام المخابز البلدية تجنباً لحدوث نقل وعدوى بفيروس كورونا "كوفيد 19" بين المواطنين، وطالب بتوخى الحذر خلال التوافد على المخابز لشراء متطلبات أسرهم ومنازلهم، مؤكداً على أن المديرية تهيب بكافة المواطنيين عدم التزاحم أمام المخابز البلدية تجنباً لحدوث ونقل الأمراض، حيث أن المخابز تعمل بطاقتها الكاملة خلال أيام الأسبوع وخاصة يومي الجمعه والسبت دون أية توقف كما يشاع بين الأهالى، قائلاً: "نرجو توجي الحظر للحفاظ علي أرواحكم وسلامتكم وفى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم 01008015959".

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن توفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بأرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضروات والفاكهة وبأسعار مناسبة، وأهابت المديرية بكافة المواطنين عدم التكالب على السلع او العمل على تخزينها لأنها متوفرة بجميع فروع الشركة المصرية وسائر المحلات والسوبر ماركت والهايبرات، وكذلك توفر الخبز البلدى المدعم من خلال المخابز البلدية وكذا الدقيق من خلال مستودعات الدقيق، وأنه فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة.

1 رجال التموين يتابعون عمل المخابز دون تزاحم بين الأهالى
 رجال التموين يتابعون عمل المخابز دون تزاحم بين الأهالى

 

جانب من توافد المواطنين على المخابز
جانب من توافد المواطنين على المخابز

 

متابعات لرجال التموين فى المخابز
متابعات لرجال التموين فى المخابز

 

مخابز الأقصر تواصل خدمة المواطنين يومياً
مخابز الأقصر تواصل خدمة المواطنين يومياً

 


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