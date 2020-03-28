اليوم السابع
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شعبة الثروة الداجنة تطالب بالسماح لسيارات نقل الدواجن خلال أوقات الحظر

السبت، 28 مارس 2020 06:23 م
شعبة الثروة الداجنة تطالب بالسماح لسيارات نقل الدواجن خلال أوقات الحظر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتب أحمد حمادة

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ناشدت شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الداخلية بضرورة السماح بسير سيارات نقل الدواجن خلال فترات حظر التجوال، خاصة وأن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تضمن السماح باستثناء سيارات نقل الأغذية خلال فترة حظر التجوال.
 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة وجميع تجار الدواجن ملتزمون بقرار مجلس الوزراء فى القرارات الاحترازية الجديدة التى أعلن عنها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن القرار تضمن إعفاء سيارات نقل السلع الغذائية من مواعيد الحظر. 
 
 
وأشار "السيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدواجن من السلع التى يتم نقلها من المزارع ليلاً ولذلك فهى مستثناه من قرار الحظر، حفاظاً على استقرار السوق، موضحا أنه خلال الأيام الأولى من الحظر ورد إلى الشعبة عدة شكاوى من السائقين المكلفين بنقل الدواجن بأن الأكمنة لم تسمح لهم بالعبور بالرغم من إعلان رئيس الوزراء استثناء سيارات نقل السلع الغذائية.
 
 
وناشد رئيس شعبة الثروة الداجنة، وزارة الداخلية بإخطار مديريات الأمن والأكمنة المكلف بتنفيذ قرارات حظر التجوال بالسماح للسيارات التى تخدم صناعة الدواجن سواء نقل الدواجن أو نقل الأعلاف الخاصة بالدواجن حفاظاً على الإنتاج واستقرار السوق.
 

حظر التجوال

نقل الدواجن

دواجن

اخبار الاقتصاد

الغرف التجارية

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