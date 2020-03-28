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حملة مكبرة بأبوقرقاص لتطهبر المصالح الحكومية والخدمية

السبت، 28 مارس 2020 02:03 م
حملة مكبرة بأبوقرقاص لتطهبر المصالح الحكومية والخدمية حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص
المنيا - حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص، برئاسة العقيد محمد صلاح أبوكريشة ، بعمل حملة مكبرة لتطهير المصالح الحكومية والخدمية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، بالإضافة إلى شوارع مدينة أبوقرقاص .

وأكد أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية ، لإعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بمركز ومدينة أبوقرقاص والمصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وذلك بالمشاركة الشعبية .

كما يواصل فريق التعقيم برش وتطهير عددا دور العبادة المساجد والكنائس ، وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين ، مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية ، لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة .

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.

وتفقد السيد العقيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص حملة نظافة مكبرة وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة بالمدينة ورفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة ابوقرقاص وقد اسفرت الحملة عن رفع 30 طن مخلفات صلبة واتربة بالمدينة ورفع 50 طن قمامة بالمدينة ايضا خلال اليوم 

وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ،اكد على رؤساء المراكز والمدن ؤتكثيف حملان النظافة والاهتمام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كرونا المستجد .

 

حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص (1)
حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص 

 

حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص (2)
حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص 

 

حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص (3)
حملة تطهير وتعقيم بقرية أبو قرقاص

 


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