اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:49 م
المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".


اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

فيروس كورونا

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تناشد المجتمع تحرى الدقة فى الأخبار الخاصة بفيروس كورونا.. وتطالب المصريين بالتصدى لنشر الشائعات الكاذبة.. وتحذر : سنطبق القانون ضد المخالف.. وتؤكد: العقوبة تصل للحبس 5 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه

السبت، 28 مارس 2020 02:47 م

بيزنس الكمامات والقفازات مجهولة المصدر بسوهاج.. أين تذهب المضبوطات و3 سيناريوهات تكشف الرحلة؟.. التموين: التحفظ على الكميات وإرسال المحاضر للنيابة العامة.. وإعدامها فى مكان آمن بمنطقة جبلية.. وعقوبات للمخالفين

الجمعة، 27 مارس 2020 10:36 ص

النيابة العامة تستجوب متهمين بالاتجار فى العملة بمحضر التحريات

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص

النيابة العامة تحقق مع 7 متهمين بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

صور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة