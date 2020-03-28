البابا تواضروس ناعيًا الفنان جورج سيدهم: صانع البهجة ونقى القلب

كتبت سارة علام

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني الفنان جورج سيدهم الذى توفي أمس، حيث وصفه البابا بفقيد مصر والفن الذي توفي بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وذلك وفقا لبيان رسمى.

وذكر البيان: إذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه.

وتوفي جورج سيدهم، أحد نجوم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، والتي ضمت أيضًا الفنان المصري سمير غانم، والفنان الراحل الضيف أحمد، عن عمر يناهز 82 عامًا.

الفنان الكبير سمير غانم تحدث في وقت سابق عن سبب مرض جورج سيدهم ورأيه في الزواج.

وقال غانم في حواره ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة إن سبب إصابة جورج هي أن شقيقه أخذ كل ما يملك ومنها فلوس الفرقة (ثلاثي أضواء المسرح) وهاجر إلى أمريكا، لافتًا إلى أن جورج سيدهم كان مسيطر على الفرقة ومعه كل الأموال.

وأكد سيدهم كان يدعو للإضراب عن الزواج وكان يصفه بأنه نظام فاشل.

يذكر أن فرقة ثلاثي أضواء المسرح تكونت من سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، ولاقت نجاحًا كبيرًا بعد تقديمها العديد من العروض المتميزة.