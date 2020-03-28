اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 11:09 م
خالد صلاح
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إسبانيا تعلق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 10:13 م
إسبانيا تعلق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين لمكافحة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الوزراء الإسبانى، تعليق كل الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاى نيوز" الإخبارية مساء اليوم السبت، دون الإفادة بتفاصيل أخرى.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت - في وقت سابق- عن إصابة نائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، بفيروس كورونا.

وأشارت الحكومة الإسبانية -في بيان- إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت، فيما كان الفحص الأول سلبيا، مضيفة "أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كاف"، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.  


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