أيرلندا قد تخفف القيود بسبب كورونا فى منتصف أبريل

رويترز

قال وزير الصحة الأيرلندى سيمون هاريس، إن أيرلندا تأمل أن تكون في وضع يمكنها خلال أسبوعين من تعديل أو إلغاء بعض إجراءاتها الجديدة المقيدة بشدة بسبب فيروس كورونا إذا كانت قادرة على إبطاء معدل دخول المرضى لوحدات العناية المركزة.

وأمر رئيس الوزراء الأيرلندى المواطنين يوم الجمعة بالبقاء في منازلهم حتى 12 أبريل للمساعدة في إبطاء تفشي المرض وقال إنهم لا يمكنهم الخروج إلا لشراء البقالة أو لممارسة الرياضة البدنية لفترة وجيزة أو للقيام بزيارات عائلية ضرورية للغاية. وزادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أيرلندا إلى 2121 يوم الجمعة من 1819 في اليوم السابق، كما جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة أخرى ليصل إجمالي الوفيات إلى 22.

يذكر أن مستشفى في أيرلندا يستخدم روبوتات متطورة للقيام بالمهام الإدارية، وذلك للمساعدة في توفير الممرضات أكبر وقت ممكن للتعامل مع المرضى خلال تفشى فيروس كورونا، فسيكون لدى مستشفى Mater Misericordiae University في دبلن الآن روبوتات تقوم بمعالجة المهام الإدارية، التي يتعين على الممرضات القيام بها بشكل سريع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من خلال منح الممرضات المزيد من الوقت المتاح، يمكن قضاء ذلك بجانب المرضى المصابين بأمراض خطيرة الذين يقاتلون ضد فيروس COVID-19.