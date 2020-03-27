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يتخطى تريليوني دولار.. ترامب يوقع مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:18 م
يتخطى تريليوني دولار.. ترامب يوقع مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة كورونا ترامب
كتب هيثم سلامة

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أعلن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، توقيعه على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا، بقيمة تتخطى تريليوني دولار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "وقعت للتو على قانون ، أكبر حزمة إغاثة اقتصادية في التاريخ الأمريكي.. ضعف حجم أي قانون إغاثة تم سنه على الإطلاق بقيمة  2.2 تريليون دولار، سيوفر هذا القانون الإغاثة التي تمس الحاجة إليها بشكل عاجل لعائلات دولتنا والعمال والشركات".

ترامب
ترامب

يشار إلى أن مرر مجلس النواب الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا وأرسلها إلى الرئيس ترامب.

كان الرئيس الأمريكى قد قال إن الحزمة الاقتصادية التى تم رصدها للتعامل مع تداعيات وباء كورونا تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما فى ذلك دفع الرواتب، وإن هناك دعمًا أساسيًا للقطاعات الصناعية التى تضررت بعد أزمة كورونا، حيث ستعمل الحزمة على دفع رواتب العاملين فى الشركات لحمايتهم من البطالة بالإضافة إلى توفير دعم نقدى.

يتضمن مشروع القانون المقدم من البيت الأبيض والحزب الجمهوري ، حظرًا على أي شخص يربح أكثر من 425000 دولار في الشركات التي تتلقى مساعدة حكومية من تلقي زيادة في إجمالي التعويض من عام 2019.

كما أنه يحد من تعويضات نهاية الخدمة إلى أكثر من "ضعف الحد الأقصى لإجمالي التعويضات التي يتلقاها الضابط أو الموظف من الأعمال المؤهلة. في السنة المنتهية في 2019."

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من 3 ملايين دولار في الشركات التي تتلقى أموالًا ، ينص القانون على أنهم سيحصلون على 50 % فقط من التعويضات التي حصلوا عليها في عام 2019 فوق 3 ملايين دولار. وهذا يعني أن الشخص الذي حصل على تعويض بقيمة 5 ملايين دولار في عام 2019 سيُسمح له فقط بجني 4 ملايين دولار هذا العام.

ويعرّف مشروع القانون إجمالي التعويض بأنه "الراتب والمكافآت وجوائز الأسهم والمزايا المالية الأخرى".

 


ترامب

دونالد ترامب

كورونا

الرئيس الأمريكي

مشروع قانون

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