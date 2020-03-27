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"النواب الأمريكى" يمرر خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 م
"النواب الأمريكى" يمرر خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة كورونا ترامب
كتبت: نهال طارق

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مرر مجلس النواب الأمريكي خطة إنقاذ بقيمة تتخطى تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا وأرسلها إلى الرئيس ترامب.

كان الرئيس الأمريكى قد قال إن الحزمة الاقتصادية التى تم رصدها للتعامل مع تداعيات وباء كورونا تهدف لدعم المواطنين الأمريكيين بما فى ذلك دفع الرواتب، وإن هناك دعمًا أساسيًا للقطاعات الصناعية التى تضررت بعد أزمة كورونا، حيث ستعمل الحزمة على دفع رواتب العاملين فى الشركات لحمايتهم من البطالة بالإضافة إلى توفير دعم نقدى.

يتضمن مشروع القانون المقدم من البيت الأبيض والحزب الجمهوري ، حظرًا على أي شخص يربح أكثر من 425000 دولار في الشركات التي تتلقى مساعدة حكومية من تلقي زيادة في إجمالي التعويض من عام 2019.

 

كما أنه يحد من تعويضات نهاية الخدمة إلى أكثر من "ضعف الحد الأقصى لإجمالي التعويضات التي يتلقاها الضابط أو الموظف من الأعمال المؤهلة. في السنة المنتهية في 2019. "

 

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لأولئك الذين يكسبون أكثر من 3 ملايين دولار في الشركات التي تتلقى أموالًا ، ينص القانون على أنهم سيحصلون على 50 % فقط من التعويضات التي حصلوا عليها في عام 2019 فوق 3 ملايين دولار. وهذا يعني أن الشخص الذي حصل على تعويض بقيمة 5 ملايين دولار في عام 2019 سيُسمح له فقط بجني 4 ملايين دولار هذا العام.

 

ويعرّف مشروع القانون إجمالي التعويض بأنه "الراتب والمكافآت وجوائز الأسهم والمزايا المالية الأخرى".

 

كما أوضحت مسودة القانون أن مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ستحصل  على 4.3 مليار دولار إضافية خلال السنة المالية 2024 لاجراء دراسات على فيروس كورونا والاستعداد لمواجهة أى امراض أو اوبئة متوقعة.

 

ويطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا من الحكومة إنشاء قائمة تتضمن نقص الأجهزة وتطالب بتوفير بعض المعدات والإمدامات الطبية في  المخزون الوطني الاستراتيجي كما يطالب القانون من الأكاديميات الوطنية إصدار تقرير حول أمن سلسلة توريد المنتجات الطبية الأمريكية

 


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فيروس كورونا

مجلس النواب الامريكى

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المصابون بفيروس

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