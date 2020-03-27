اليوم السابع
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نقيب العاملين بالنظافة يطالب وزارة البيئة بدعم المحافظات لرفع التراكمات

الجمعة، 27 مارس 2020 01:17 م
نقيب العاملين بالنظافة يطالب وزارة البيئة بدعم المحافظات لرفع التراكمات آمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس

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طالب آمين حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم المحافظات عن طريق جهاز إدارة المخلفات التابع للوزارة، بتوفير موارد مالية للتعاقد مع مقاولين نقل، لرفع مخلفات القمامة من الشوارع بكافة المحافظات.
 
وأوضح حسن، فى بيان أصدرته النقابة، اليوم، الجمعة، أن ذلك يأتى فى إطار دعم الوزارة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، وتحمل لمسؤليتها فى هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود للصالح العام.
 
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أنه سيتم تكثيف جهود التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع الوزارات المعنية، للحد من احتمالية انتقال العدوى من خلال المخلفات، متضمنة العمل على نظافة الشوارع ونشر ارشادات طرق الوقاية من الفيروس بين العاملين بمنظومة النظافة حفاظا على سلامتهم، واستغلال وحدات التدخل السريع لمنظومة المخلفات بالمحليات لسرعة رفع التراكمات من الشوارع.
 
ومن المنتظر أن تطلق وزارة البيئة حملة إعلامية، حول منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتعريف المواطنين بالمنظومة ومراحلها وتهيئتهم للمشاركة فيها لضمان فاعليتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على الصحة والبيئة، وذلك فى ضوء تكليفات رئاسية بأهمية رفع كفاءة منظومة المخلفات، وتخصيص 12 مليار جنيه لتنفيذ المنظومة الجديدة التى ينبثق منها 3 برامج رئيسية، بداية من البنية التحتية والتشغيل.
 
ويأتى ذلك بالتزامن مع وضع خطة للتصدى لمقالب القمامة العشوائية، حيث تم إغلاق 62 مقلبا عشوائيا للقمامة، فيما يجرى حاليا إنشاء محطات وسيطة منها 29 محطة ثابتة و65 متحركة، وإنشاء 52 خلية دفن، وإنشاء 63 خط تدوير ومعالجة جديد .
 
 

نقابة الزبالين

منظومة المخلفات

العاملين بالنظافة

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